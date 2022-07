Já a jednička Sparty? Do hlavy si to nedávám, líčí fotograf Holec před ostrým startem

Odprezentoval v Praze charitativní projekt Saves Help a spěchá aspoň na otočku domů na Slovensko. Letenští dostali po návratu z Rakouska krátké volno, na dlouho poslední.

Spoluhráč Adam Karabec říká, že jste nejvíc fotící hráč Sparty, že posíláte nejvíc fotek do mobilů. Je to pravda, je to vaše záliba?

Čekal jsem všelijaké otázky, takovou zrovna ne... (smích) Je pravda, že komunikujeme s naším klubovým fotografem. Spíš mě to baví, o fotky prosí všichni kluci a dávají si je na sociální sítě. Kara to řekl spíš ze srandy, předtím jsme se spolu o tom bavili. Je pravda, že o fotky mám zájem.

Jak se těšíte na start nové sezony?

Těším se velmi, stejně jako celé mužstvo. Za pár dní startujeme, už jen ať to začne.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Dominik Holec v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Příchodem dánského trenéra Priskeho začíná nová éra. Co všechno se změnilo konkrétně pro gólmany?

Příchod nového trenéra všude přináší spoustu změn. Vštěpuje mužstvu své zaužívané věci, je to vidět i na zápasech, které jsme odehráli. Mužstvo pracuje velmi dobře, myslím, že se rychle adaptovalo na věci, které požaduje. Věřím, že si to přeneseme již do ostrých zápasů. Pokud jde o brankáře, také po nás chce určité věci. Myslím však, že to zůstane v týmové komunikaci. Trenérův rukopis je už v přípravě patrný. Mužstvo si zvyklo a myslím, že každým zápasem bude růst.

Trénink je teď náročnější i pro brankáře?

Nemyslím si. Jsou náročné tak, jak by měly být. Přizpůsobují se dennímu režimu, jaký trénink bude následovat, mluvím tedy o brankářích. Mě osobně tréninky velmi baví, jsme hodně zapojovaní i do her, pozičních her a podobných věcí. Ne že by mě předtím nebavily, ale mám pocit, že od trenérova příchodu mě baví o to víc. Zatím si je dost užívám, věřím, že to tak bude pokračovat i nadále.

Petr Čech natočil na Stamford Bridge video ve prospěch projektu Saves HelpVideo : Saves Help

Změnilo se pro brankáře něco i v zápasech?

Každý trenér pochopitelně má své požadavky. Nějaké změny jsou, ale konkretizovat je nechci. Odborníci je postřehnou. Něco se změnit nedá, něco ano.

Jdete do sezony jako jednička Sparty?

Když si myslíte, že budu jednička, tak mě to těší... (úsměv) Rozhodnutí, koho si vybere, je na trenérovi a realizačním týmu. Já se do takových vyjádření pouštět nechci. Podstatné je, jak budeme s brankáři pracovat na tréninku a v zápasech. A kdo důvěru dostane, jak se za ni na hřišti odvděčí. Pokud ji dostanu já, budu velmi šťastný. A bude pak už jen na mně, jak dlouho se v bráně udržím. Věřím, že budu chytat více než v minulé sezoně, udělám pro to všechno.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nový trenér Sparty Praha Brian Priske a brankáři Dominik Holec a Vojtěch Vorel během tréninku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Byla by to velká čest i závazek, že?

Samozřejmě. Zavazující ve chvíli, kdy si to člověk připustí. Jednoduchá pozice to není, ale která jednička ve světě to má jednoduché? Je to něco, co má člověk v hlavě, ale musí to co nejvíc vytěsňovat. Soustředit se hlavně na výkon, aby mu to nesvazovalo ruce a nohy moc. S tím musí člověk v tak velkém klubu jako Sparta počítat. Čest by to byla, ale nedávám si to do hlavy.

Pojem jedničky vychází ze zápasové generálky. V ní rotace brankářů ustala, odchytal jste ji celou. To asi nápověda je, ne?

Může být, ale je to také otázka spíš na trenéra... Ve sportu se mohou měnit věci ze dne na den. Trenér se v reakci na systém či soupeře může rozhodnout těsně před zápasem. Generálka je jedna věc, věřím, že vydrží i zdraví a věci, které patří k fotbalu. Těšilo by mě to, ale v generálce bych konečnou sestavu nehledal.

Vy sami ještě nevíte, kdo bude jednička?

Pokud takové rozhovory proběhnou, měly by zůstat v kabině. Nebylo by ani vhodné odkrývat karty před příštím soupeřem. Jsou věci, které mají až do posledního momentu zůstat nezodpovězené.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejový brankář Šimon Hrubec (vlevo) a fotbalový brankář Dominik Holec chytají díky projektu Saves Help za společný tým.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Čeká vás ostrý start ve 2. předkole Konferenční ligy, norský Viking je rozehraný.

Může to být ale i výhoda. Víme, v jakém složení hrají, čím se prezentují. My jsme byli v plné přípravě a odehráli dobré zápasy. Ostrý start to je, ale co je pro fotbalistu lepší než hrát takové zápasy... Musíme být co nejlépe připravení, věřím v sílu mužstva.

Sparta už dlouho marně sní o titulu. Věříte, že s novým trenérem na něj dosáhnete?

Co jsem tady byl, věřil jsem všechny předchozí sezony. Od začátku věřím v sílu mužstva. Nepřišel jsem s ničím jiným, Sparta musí mít největší ambice. Nemá ale smysl dávat se hned od začátku pod ultimativní tlak. Chceme, aby se na nás dalo dívat, aby byli fanoušci spokojení. Věřím, že máme dostatečnou sílu, abychom úspěšní byli a dostali se tam, kam Sparta patří.

Po kempu v Rakousku máte krátké volno. Jak ho využijete?