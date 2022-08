Ml. Boleslav

GLOSA: Slavia předvedla reakci, jakou potřebovala. V Řecku musí zachovat klid

Po vrávoravém vstupu do fotbalové ligy a porážce s Hradcem Králové předvedla Slavia reakci, jakou potřebovala. Velmi slibně rozehrála partii o postup do posledního předkola Konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény, v prvním domácím zápase zvítězila 2:0. Řeckého soupeře, na kterého šly dobré reference ze všech stran, herně poměrně jasně předčila. Stejně jako se však nehodilo, aby v Edenu po nedělním zaškobrtnutí s Hradcem propadli panice, nyní by se neměli sešívaní uchlácholit pocitem, že je vše v pořádku.