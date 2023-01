Jablonec léčí i drakonický sazebník. Je hodně přísný, ale bylo to neúnosné, říká Chramosta

Do bojů o záchranu chtějí Severočeši vyrukovat i s lepší kázní, kterou má cepovat nový sazebník pokut a trestů.

„Nejsem toho zastánce, ale museli jsme na to nějak reagovat. Hrozně bych si však přál, abychom ho nemuseli vůbec použít," řekl na startu přípravy na jarní část kouč David Horejš, jehož hráči viděli na podzim málo vídaných sedm červených karet, nejvíce z celé ligy. Se 36 žlutými jsou i čtvrtým nejvíce napomínaným mužstvem soutěže.

ČERVENÉ KARTY JABLONCE v sezoně 2022/2023 3. kolo Jablonec-Slavia 2:3 6. minuta Surzyn 6. kolo Jablonec-Sparta 1:1 55. minuta Považanec, 90+6. Krob 7. kolo Teplice-Jablonec 3:2 76. minuta Malínský, 90+2. Jovovič 15. kolo Olomouc-Jablonec 3:0 40. minuta Sejk 16. kolo Jablonec-Ml. Boleslav 1:2 42. minuta Heidenreich

„Hráči musí vědět, že nad nimi nějaký bič je, aby si uvědomili, že disciplína je hrozně důležitá. Celý týden tady na něčem pracujeme a pak nás zápasy, které jsou z naší strany i herně dobré, stojí nesmyslné fauly. Viz poslední zápas s Mladou Boleslaví, který byl jednoznačně v naší režii a pak tady sedíme jako spráskaní koně. K fotbalu to sic patří, ale může se to stát jednou dvakrát, ne pětkrát šestkrát," připomněl Horejš závěr podzimu, kdy Boleslav otočila zápas z 0:1 na 2:1 po vyloučení Heidenreicha za zbytečný ostrý zákrok na půlce hřiště.

„Vedení na to reagovalo disciplinárním řádem. Když jsem si ho četl, je docela přísný. Dělá se maximum, aby se neopakovalo to, co se dělo na podzim. Bylo to neúnosný. Tolik červených karet jen za podzim jsem nikdy nezažil," přiznal útočník zelenobílých Jan Chramosta.

Se svými parťáky nedohrál duel v plném počtu proti Slavii, Spartě, Teplicím, Olomouci ani Mladé Boleslavi. „Něco se udělat muselo, protože hrát pětkrát z 16 zápasů v deseti je těžké. Myslím, že nás to hodně sráželo a body nám schází," poznamenal Chramosta.

K přísnějšímu sazebníku pokut se mohli vyjádřit všichni v kabině. „Myslím, že k tomu přistoupili všichni tak, jak měli. Všichni si uvědomují, čím jsme si na podzim prošli, že některé věci byly zbytečné a je potřeba za ně zaplatit a být potrestaný. Už jsme něco podobného měli, starší model se jen upravil a něco se přidalo," doplnil kapitán Tomáš Hübschman, jenž v Jablonci působí od roku 2014.