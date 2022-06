Spalovač Šulc hledá ztracenou pohodu v Jablonci. Zlomem byla Sparta, nebyl jsem ve své kůži, přiznává

„Variantou také bylo zůstat v Plzni, ale oslovil mě trenér i pan Pelta, takže jsem se rozhodl pro Jablonec. V tuhle chvíli to asi pro mou kariéru bude nejlepší. Nějaký restart určitě potřebuji, chci se zase dostat do nějaké své pohody," přiznal před startem letní přípravy za nový tým, který upřednostnil na úkor mistrovského mužstva usilujícího o Ligu mistrů.

„Opustit Plzeň nebylo lehký, ale prostě jsem si řekl, že chci ukázat, že to pořád umím. V Plzni bych toho asi odehrál minimum," myslí si hráč, který v anketě Talent roku za rok 2021 obsadil šesté místo a nedávno s Viktorií prodloužil smlouvu až do roku 2025.

Ofenzivní záložník Pavel Šulc dostal od FC Viktoria Plzeň souhlas se zapojením do přípravy FK Jablonec. Aktuálně se řeší forma jeho působení v našem klubu a k dispozici bude již v pondělí na prvním srazu týmu. #vprvnilinii

„Trenér by mě v tu chvíli asi nejraději zabil, což chápu. I já jsem se cítil hrozně vůči klukům, protože pak jsme dostali gól. Tam se to asi zlomilo. Potom jsem už nebyl ve své kůži a na hřišti se necítil dobře," připustil s tím, že následující týden pro něj nebyl lehký. „Ať chcete, nebo ne, zůstane to ve vás. Nejsem úplně splachovací," podotkl. Ostatně od té doby v nabitém kádru pozdějších mistrů jen střídal a paběrkoval.