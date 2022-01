Jablonec přichází o další oporu! Kanonýr Doležal míří do Polska

„Ještě to hotové není, ale Martin je blízko odchodu. Víc to komentovat nechci, dokud to nebude dotažené," řekl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman. Sobotní zápas Jablonce s Duklou však již pravděpodobně bude bez tradiční opory zelenobílých, rodák z Valašského Meziříčí se bude hlásit v Lubinu.