Jablonec řeší nevídaný červený týden. Tohle není normální, říká Komňacký. Jak nekázeň tvrdě trestal?

Jde o raritu. V lize naposledy dohrával v devíti ve dvou duelech v řadě před 27 lety Hradec Králové.

„Je potřeba, aby si to mužstvo vyjasnilo a zastavilo. Je to spíš o vnitřní disciplíně, aby hráč věděl, že každou klukovinou a každým takovým vyloučením oslabí mužstvo a těch deset musí za něho jezdit po zadku, a ještě to kolikrát kvůli tomu nedopadne ani dobře," říká bývalý kouč Jablonce František Komňacký.

Sám na kázeň vždy hodně dbal. Jeho týmy patřily k nejslušnějším v lize. Severočechy vedl téměř pět sezon a za tu dobu dohrával v deseti jen pětkrát. Letos zelenobílí stihli stejnou porci během úvodních sedmi kol.

Dvě červené karty pro Jablonec ve dvou zápasech po sobě - naposledy se takto "zadařilo" Hradci Králové před 27 lety v sezoně 1995/96 (v obou zápasech tehdy dostal červenou hradecký Aleš Hynek...). — CSFOTBAL (@fotbal_cs) September 3, 2022

„Vždy o něčem svědčí, když je vyloučení tolik. Zdá se mi, jako by celé mužstvo, možná celý klub byl trochu nervózní. Přeci jen se toho kolem majitele děje dost, přišel nový trenér a noví hráči, ti na lávce to mohou špatně snášet. Důvodů bude asi víc," myslí si Komňacký, který hloupé karty vždy trestal finančním postihem.

„Za první zbytečnou kartu byla řekněme tisícovka, za druhou druhá atd. A za červenou to také bylo odstupňované. Beztrestně to neprošlo, pokud jde o finance," prozrazuje Komňacký.

A dodává: „Hlavně na tohle hráči slyší. Tak to bylo, je a asi i bude. Jakmile sáhnete hráči na peníze, zbystří a možná ze strachu přestane dělat excesy či zbytečné žluté za nesportovní chování. A samozřejmě tohle musíte tvrdě vyžadovat. Jsou samozřejmě karty, které neovlivníte a hráči jsou v tom nevinně. Nepotrestáte ho, když zachrání nebo přeruší akci, která mohla špatně skončit. To jsou v uvozovkách dobré karty, ale zbytečné vedou k nedisciplinovanosti a vnitřní nesoudržnosti. Jsou tam kluci, kterým záleží na výsledku a karty a vyloučení vedou k tomu, že se mužstvo potácí tam, kde by Jablonec být neměl. Alespoň v prostřední skupině by hrát měl," soudí Komňacký.

Případ „dobrých karet" se však netýká Jablonce v Teplicích, kde padl 2:3. Nejprve viděl červenou za surovou hru Malínský. V nastavení pak Jovovič po druhém napomenutí za podražení a následné zahození kapitánské pásky. Přitom průměrně Jablonečtí v nejvyšší soutěži vidí 2,79 červených karet za celou sezonu...

KONEC ZÁPASU! Po dobře odehraném prvním poločase přišel kolaps ve druhé půlce a prohra 3:2. Opět jsme dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. #vprvnilinii #TEPFKJ pic.twitter.com/KcuqonBala — FK Jablonec (@FKJablonec) September 3, 2022

„Měli jsme zápas dobře rozehraný a pak dostali dva góly. Možná tam byla frustrace, ale hráči by měli emoce udržet. Narovinu říkám, že tohle byly úplný nesmysly a určitě si to s nimi vyjasníme. Musím říct, že se za to i stydím, protože vždy jsem své mužstvo nabádal, aby hrálo čistě, koncentrovaně. Nejhorší na tom je, že máme nejvíce červených karet a nevyhráváme osobní souboje, v týmu je obrovská nedisciplinovanost," hořekuje kouč Jablonce David Horejš.

„Musíme začít od zásadních věcí. Nedisciplinovanost nás sráží. Jedeme hrát důležité utkání a chybí nám tři hráči. Máme čtyři náhradníky, z toho jeden ligu nikdy nehrál. Mužstvo je oslabené a pak se s tím těžko něco dělá. Každý z nás by měl za tohle nést odpovědnost včetně hráčů," apeluje Horejš, který s Jabloncem už jako jediný tým v lize čeká na první vítězství.