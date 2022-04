Jablonec straší pád z ligy. Pelta to nese hodně těžce, myslí si Lafata a spol.

„Klub je v dobrém slova smyslu Peltovo dítě a určitě teď má bezesné noci," myslí si bývalý kouč Jablonce Vlastimil Palička. Pod ním Severočeši v sezoně 2002/2003 zaznamenali šňůru jedenácti zápasů bez výhry, což je dosud klubový rekord. Pokud v sobotu zelenobílí Pardubice neporazí, nelichotivé maximum vyrovnají. Naposledy vyhráli v únoru.

„Myslím si, že to pan Pelta nese hodně, hodně špatně. Pamatuji si, že když se nám nepodařilo vyhrát jeden, nebo maximálně dva zápasy za sebou, přišel do kabiny a byla pomalu mobilizace. Nedokážu si představit, co to s ním dělá teď. Myslím, že to nenese úplně nejlépe, a i kvůli němu doufám, že to Jablonec na sportovním poli zvládne," říká Petr Pavlík, bývalý kapitán Jabloneckých a dnes trenér divizního Kolína.

Experti věří, že tým Petra Rady ve skupině o udržení uspěje. Otázkou však je, jak velkou měrou se na budoucnosti klubu podepíšou problémy jeho majitele. Za zmanipulování sportovních dotací soud Peltovi vyměřil na podzim zatím nepravomocně šestiletý žalář.

„Nebudeme si nic nalhávat, jde o jeden z aspektů, který ovlivňuje celkově atmosféru v klubu a šatně, ale to je osobní věc pana Pelty. Myslím, že to klukům dostatečně osvětlil, protože byl vždy otevřený a jednal narovinu. Kluci určitě vědí, v jaké fázi to je. Jejich psychiku to ovšem bohužel také ovlivňuje," soudí Pavlík.