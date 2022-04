Vzít roli sportovního ředitele Sparty? Můžeme se o tom bavit, říká Csaplár

Fotbalový trenér Josef Csaplár jako host v pořadu Přímák nešetřil kritikou na fungování fotbalové Sparty. Už dříve prezentoval, že Tomáš Rosický podle něj nepatří do pozice sportovního ředitele. Moderátor Aleš Svoboda proto položil provokativní otázku, zda by on sám tuto funkci přijal.

Přijal by Josef Csaplár nabídku Sparty? Můžeme se o tom bavit, říká v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Csaplár avizuje, že momentálně se věnuje jiným povoláním na burze a kácení stromů a podle jeho slov jej nová zaměstnání baví. Z fotbalového prostředí se tedy stáhl, nadále si však udržuje přehled o dění v české i zahraniční kopané. Klobouk dolů před Pavlem Vrbou, říká Josef Csaplár v Přímáku.Video : Sport.cz „Já jsem říkal, že bych se do fotbalu vrátil, ale musela by to být challenge (pozn. anglicky „výzva")," prozrazuje v pořadu Přímák. Více ve videu... Podcasty Drsný vzkaz českým trenérům! Jste srabi, hlásí Csaplár

