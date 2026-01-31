Jablonec v lize zdolal Teplice popáté za sebou

Článek
Oba celky v úvodu nasadily pouze jedinou ze zimních posil. Domácí trenér Kozel postavil do základní sestavy Okekeho vedle exteplického Sedláčka, v hostující zahajovací jedenáctce dostal v den 30. narozenin šanci navrátilec Kodeš. Pro teplického kouče Frťalu bylo utkání speciální tím, že v minulosti vedl soupeře.
Hosté kvůli nepříznivému počasí přišli o generálku na jarní část sezony a v úvodu působili oproti favoritovi méně rozehraným dojmem. První větší šanci měl na těžkém terénu v osmé minutě Jawo, domácí útočník ale v dobré pozici trefil jen boční síť.
Ve 20. minutě se už gambijský útočník prosadil. Naběhl si na centr z rohového kopu od Aléguého a hlavičkou překonal Trmala. Jawo potvrdil, že se mu na Teplice daří a osmým gólem v ligové sezoně se dotáhl na aktuálně nejlepšího týmového střelce Chramostu, který zůstal celý zápas na lavičce.
Po půlhodině mohl jablonecký kanonýr udeřit znovu, po centru z levé strany nicméně hlavičkoval vedle. Tepličtí v závěru první půli přidali, vytvořili si několik standardních situací kolem vápna, ale domácí branku příliš neohrozili.
Hosté ani po změně stran zpočátku nebyli příliš nebezpeční a trenér Frťala tak v 57. minutě hned třikrát vystřídal - na trávník přišli Auta, Nyarko a Zlatohlávek. Poslední jmenovaný se v 64. minutě protáhl do vápna, z velkého úhlu však minul zadní tyč.
O tři minuty později Okeke ošklivě došlápl na střídajícího Autu a sudí Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace místo původně udělené žluté karty domácího záložníka rovnou vyloučil.
Jablonečtí prožívali těžké chvíle, vzápětí se totiž zranil brankář Hanuš a musel mezi tyčemi přepustit místo Mihelakovi. Náhradník ale příliš práce neměl, hosté se na těžkém terénu v přesilovce prakticky nedopracovali k vážnější šanci.
Vzájemný duel skončil nejtěsněji 1:0 potřetí za sebou. Tepličtí v lize venku nebodovali poprvé po šesti zápasech. Jablonec naopak doma podruhé za sebou zvítězil 1:0.
|20. kolo první fotbalové ligy:
|FK Jablonec - FK Teplice 1:0 (1:0)
|Branka: 20. Jawo. Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Hollý - Halinský, Jukl. ČK: 70. Okeke (Jablonec). Diváci: 2023.
|Jablonec: Hanuš (77. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar - Alégué (72. Nebyla), Zorvan (77. Hollý) - Jawo (88. Puškáč). Trenér: Kozel.
|Teplice: Trmal - Audinis (76. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič - Kodeš, Jukl - Radosta (83. Kozák), D. Mareček (57. Auta), Krejčí (57. Nyarko) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.