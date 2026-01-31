Hlavní obsah

Jablonec v lize zdolal Teplice popáté za sebou

Fotbalisté Jablonce na úvod jarní části sezony udolali Teplice 1:0. Jediný gól utkání 20. kola první ligy dal ve 20. minutě Lamin Jawo, který rozhodl vzájemný souboj již potřetí za sebou. Domácí dohrávali od 70. minuty bez vyloučeného Nelsona Okekeho. Jablonec porazil v lize Teplice popáté po sobě a upevnil si třetí místo. „Sklářům“ patří v neúplné tabulce po druhé prohře z posledních tří kol 10. příčka.

Foto: Radek Petrášek, ČTK

Utkání 20. kola první fotbalové ligy FK Jablonec - FK Teplice.

Článek

Oba celky v úvodu nasadily pouze jedinou ze zimních posil. Domácí trenér Kozel postavil do základní sestavy Okekeho vedle exteplického Sedláčka, v hostující zahajovací jedenáctce dostal v den 30. narozenin šanci navrátilec Kodeš. Pro teplického kouče Frťalu bylo utkání speciální tím, že v minulosti vedl soupeře.

Hosté kvůli nepříznivému počasí přišli o generálku na jarní část sezony a v úvodu působili oproti favoritovi méně rozehraným dojmem. První větší šanci měl na těžkém terénu v osmé minutě Jawo, domácí útočník ale v dobré pozici trefil jen boční síť.

Ve 20. minutě se už gambijský útočník prosadil. Naběhl si na centr z rohového kopu od Aléguého a hlavičkou překonal Trmala. Jawo potvrdil, že se mu na Teplice daří a osmým gólem v ligové sezoně se dotáhl na aktuálně nejlepšího týmového střelce Chramostu, který zůstal celý zápas na lavičce.

Foto: Radek Petrášek, ČTK

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu proti Teplicím

Po půlhodině mohl jablonecký kanonýr udeřit znovu, po centru z levé strany nicméně hlavičkoval vedle. Tepličtí v závěru první půli přidali, vytvořili si několik standardních situací kolem vápna, ale domácí branku příliš neohrozili.

Hosté ani po změně stran zpočátku nebyli příliš nebezpeční a trenér Frťala tak v 57. minutě hned třikrát vystřídal - na trávník přišli Auta, Nyarko a Zlatohlávek. Poslední jmenovaný se v 64. minutě protáhl do vápna, z velkého úhlu však minul zadní tyč.

O tři minuty později Okeke ošklivě došlápl na střídajícího Autu a sudí Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace místo původně udělené žluté karty domácího záložníka rovnou vyloučil.

Jablonečtí prožívali těžké chvíle, vzápětí se totiž zranil brankář Hanuš a musel mezi tyčemi přepustit místo Mihelakovi. Náhradník ale příliš práce neměl, hosté se na těžkém terénu v přesilovce prakticky nedopracovali k vážnější šanci.

Vzájemný duel skončil nejtěsněji 1:0 potřetí za sebou. Tepličtí v lize venku nebodovali poprvé po šesti zápasech. Jablonec naopak doma podruhé za sebou zvítězil 1:0.

20. kolo první fotbalové ligy:
FK Jablonec - FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 20. Jawo. Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Hollý - Halinský, Jukl. ČK: 70. Okeke (Jablonec). Diváci: 2023.
Jablonec: Hanuš (77. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar - Alégué (72. Nebyla), Zorvan (77. Hollý) - Jawo (88. Puškáč). Trenér: Kozel.
Teplice: Trmal - Audinis (76. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič - Kodeš, Jukl - Radosta (83. Kozák), D. Mareček (57. Auta), Krejčí (57. Nyarko) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
