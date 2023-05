Jak najít nové hvězdy? Důležité jsou finance! Sparta či Slavia se nemohou srovnávat s Realem Madrid

Právě sešívaní prokázali v posledních letech skvělý čuch na přestupním trhu. Stěžejním úkolem ale bylo správně vytipovat dané hráče, o což se v každém mužstvu stará síť skautů. „To, co požaduje trenér nebo realizační tým, fungovalo dobře," hodnotí slávistické příchody bývalý skaut švýcarské Basileje Vratislav Lokvenc.

Podle Lokvence ale ani hvězda v soutěžních duelech nemusí být to pravé ořechové. „Může mít dobrý fotbalista, ale jestli to fláká na tréninku nebo má špatnou životosprávu, tak to je špatná trefa," upřesňuje devětačtyřicetiletý rodák z Náchoda, jenž aktivní fotbalovou kariéru ukončil v roce 2009.