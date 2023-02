Jako z trabantu do mercedesu, glosuje stěhování na nový pardubický stadion trenér Kováč

Jak se vám nový stadion líbí?

Hlavně hráči jsou nadšení a šťastní. Mají velkou kabinu, prostor na regeneraci, posilovnu. Nemusíme nikam jezdit. Všichni jsme rádi, že to takhle je. Některé věci jsou ještě v pochodu, ale konečně tu jsme. Moc jsme se sem těšili a věříme, že nám pravé domácí prostředí pomůže v boji o záchranu. Samozřejmě víme, že to bude hlavně o hráčích a nás, trenérech, ale budeme tu mít fanoušky, na které se moc těšíme. Hrát dva a půl roku v azylu je velice složité, celý klub si stadion zaslouží.

Cítíte, že se nálada v týmu hned změnila?

Jednoznačně. Na hráčích je to cítit. Kdybyste viděli, jakou kabinu mají Na Vinici. Je to jako z trabantu do mercedesu. Ale předchozí období zvládali skvěle. Nevymýšlí si, jsou pokorní a pracovití. Tohle si zaslouží. Jsem rád i za vedení, jeho členové tady v posledních týdnech snad i spali. Nějaký skluz byl.

Nerozptylovalo vás, když se něco opožďovalo, nebo jste se od toho dokázali oprostit?

Věděli jsme, že se to bude muset nějak zvládnout, ale my máme své starosti. Nějaké informace jsme měli, ale stadion řešilo vedení v čele s Vláďou Pitterem (předseda představenstava pardubického klubu). My se staráme o mančaft, potřebujeme, aby byl připravený.

Slýcháte od vedení, že když je teď stadion, musíte se zachránit?

Každý den (úsměv). Ale tlak je prostě na všechny. Jde o nemalé investice, pro záchranu uděláme všechno. Musíme jít zápas od zápasu a tvrdě pracovat. Věříme, že jsme na cestě, která nás nakonec odmění. Ale bude to až do konce psycho válka, to víme.

Chtěl byste se na ni vyzbrojit ještě nějakou posilou?

Vždycky by se hodil hráč, který by pomohl. Ale chtěli jsme hladové kluky, které máme. Uvidíme, jestli to bude stačit. My jim každopádně věříme.

Těsně před startem jara přišel ze Sparty brankář Florin Nita. Jak moc vám pomůže?

Prokázal to hned v prvním zápase v Liberci, kdy jsme ho nasadili po jednom tréninku. Půl roku nehrál, ale utkání zvládl velmi dobře. Je to reprezentant Rumunska, věříme, že nám může hodně pomoct a že to tak i bude.

První zápas na novém stadionu odehrajete v sobotu proti Slavii. To bude hodně ostrý start, že?

Už jsme se o tom bavili s Jardou Köstlem (asistent trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii), studujeme spolu profi licenci. Slavia má sílu, trenéři jsou skvělí a nároční, hráči jsou výborně připravení, panuje mezi nimi obrovská konkurence. Pro nás to bude ohromně složitý zápas, ale moc se těšíme. Budeme hrát na novém a plném stadionu. Stát se může cokoliv.

Hecovali jste se s Jaroslavem Köstlem?

Moc ne. On je pokorný, ví, že je tady nečeká nic lehkého. Jasně, stoprocentně si věří, je cítit, že sílu a kvalitu mají. Ale začíná se za stavu 0:0 a jak jsem řekl, může se stát cokoliv.

Třeba to, že Slavii oberete o body.