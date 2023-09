Jarábkův zázračný nástup. Bojovali jsme jeden za druhého, to už tu dlouho nebylo, upozornil karvinský Bartl

„Musím chlapce pochválit za opravdu dobrý výkon. Mělo to emoce, tempo, dobře jsme se na Liberec připravili, a přestože jsme byli fyzicky slabší, to nadšení a výborná finální fáze nás dovedly ke sladkému vítězství,“ usmíval se Jarábek, jenž se do Karviné vrátil po dvou a půl letech.