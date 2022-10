Jarošík o rasismu: Kučera to napsal dobře, takhle slušní fanoušci nepřijdou

Mrzí mě to. Víte, co je zvláštní? Vychováváme trenéry a hráče, ale fanoušky moc ne. Všichni naštěstí nejsou stejní, problémy dělají jednotlivci.

Pořád je to ale slabá útěcha.

V jednadvacátém století je takové chování ubohé. Neříkám, že se to na Západě neděje, ovšem tam se můžou jeden nebo dva křiklouni v mnohatisícovém davu ztratit. Můžou řvát, jak chtějí, jenže až k hráčům se v tom hukotu nedořvou.

A co Rusko?

Je dobře, že se váš záložník Tomáš Kučera ozval a všechno napsal na Twitter? Možná by o rasismu v Boleslavi jinak věděli jen zúčastnění.

Tomáš to napsal naprosto přesně. Pogratuloval Hradci k zasloužené výhře a zároveň pojmenoval, co bylo špatně. V Boleslavi je to s Hradcem specifické.