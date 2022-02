Je úsměvné, že čtyřicátníka tak hlídají. Gól bych vyměnil za body, prohlásil hořce mladoboleslavský Matějovský

Fotogalerie +1

Rozehrané jste to měli výborně, ale odjíždíte s prázdnou. Jak to vnímáte?

Hodnocení samozřejmě nemůže být pozitivní, utkání jste nezvládli. Není mi zrovna do řeči, takže jen takto krátce.

Hodinu to pro vás vypadalo hodně nadějně. Co se kromě toho, že Sigma poslala do hry ofenzivní hráče, tak změnilo?

Dlouho to opravdu vypadalo, že domácí nejsou extra nebezpeční. Pak nám tam dva góly bohužel spadli. Myslím, ale že v těch klíčových momentech jsme byli docela i zformovaní. Nešlo o brejk nebo něco podobného. Budeme se muset podívat na videu, kde nastala chyba.

V minulém kole na vás Baník nasadil Boulu s Kaločem, dnes Sigma dokonce tři defenzivní záložníky. Jaké to je?

Úsměvné, když to praktikují na čtyřicetiletého záložníka. Dnes jsem to tolik nepociťoval, ale s Baníkem mi toho chlapce (Boulu) bylo celkem líto, neboť se mnou běhal celý zápas. Přijde mi to v dnešní době zvláštní, ale Ostrava vyhrála, Sigma také, takže asi dobře zvolená taktika.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Tomáš Ladra z Boleslavi a Juraj Chvátal z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Nastoupili jste ve zcela jiném rozestavení než minule. Jak se vám hrálo?

Včera nám nečekaně vypadl Milan Škoda. Trenéři na to reagovali a celkem nám to fungovalo. Byli jsme poctiví, pracovití, ale dvakrát jsme inkasovali, takže všechno přišlo vniveč.

Do šestnáctky jste se moc nedostávali. Nechtělo to více střílet, jak jste ukázal?

Jo. I před utkáním jsme se o tom bavili. Říkali jsme si, že když nemáme vysokého útočníka, zkusíme víc pálit. Možná jsem to měl v hlavě i při té mé gólové situaci. Jindy bych třeba nahrával. Láďa Mužík ale na hrotu odehrál dobrý zápas, popral se s tím velmi dobře, na to, že začíná. Určitě nezklamal.

Překvapilo vás, že vám domácí při té vaší trefě dali tolik prostoru?