Štěstí i úleva. Kdybychom dostali druhý gól, bylo po zápase, přiznal olomoucký kouč Jílek

„Velké pocity štěstí. U mě i mužstva, a také úleva, protože všichni vnímáme, že naše situace není jednoduchá. S ohledem na pozici, v níž jsme byli, i na sérii zápasů, které jsme nezvládli, byl tento duel plný očekávání. Snažíme se bojovat, vtisknout tomu tvář a všichni vidíme, že to trochu drhne. Tentokrát ale naturel hráčů, jejich ochota bojovat, byla na obrovské úrovni. S Jabloncem i Slováckem jsme nebyli horší. Jsem proto rád, že jsme to tentokrát už zvládli," přiznal olomoucký kormidelník Václav Jílek.

Ten, ač Sigma hrála doma a potřebovala vyhrát, na výše postaveného soupeře překvapivě vyrukoval s defenzivní základní jedenáctkou, a málem se mu to vymstilo. Tři středoví hráči Breite, Greššák a Spáčil, vůbec nic nevymysleli.

„Sestava vycházela z toho, že jsme ve středu pole očekávali Hlavatého, Matějovského, případně někoho k němu. Zkrátka velmi silné středové hráče. Věděli jsme také, že v herním způsobu, který uplatňují, Everton s Ladrou hodně doskakují dovnitř a my jsme na ně potřebovali vytvářet tlak, tedy hráče, kteří jsou schopni to běžecky zvládnout. Chtěli jsme je tak eliminovat, aby nebyli nebezpeční z brejků. To všechno ovšem spadlo s tím, že do zápasu vstoupili s úplně jiným rozestavením, s jinými hráči, úkoly. Tím pádem to šlo trochu proti nám," vysvětlil Jílek.

Ve středu pole proto podle něj v první půli Hanákům scházela kvalita. „Postrádal jsme i tlak na druhé míče, a to i když jsme hráli jednodušeji," podotkl. „Po přestávce jsme do sestavy nechtěli ještě sahat. Připadalo nám, že z pohledu kompaktnosti je to v pořádku, byť nám chyběla fotbalovost. Sázeli jsme prostě na to, že postupem času se prosadíme," pokračoval v hodnocení utkání.

Gól Matějovského však byl pro jeho tým velkou ranou. „Chyba byla v posunu hráčů. Breite opustil středovou pozici a ti ostatní pak k Matějovskému měli daleko. Radim byl tím, kdo měl být u něj včas. Překvapilo mě také, že Stejskal vůbec na tu ránu nereagoval, ale na videu jsme viděli, že v době střely se posouval doleva a v zorném poli měl dvě dvojice hráčů, takže to nebylo pro něj jednoduché," zastal se gólmana Jílek.

Zleva Jiří Spáčil z Olomouce, Juraj Chvátal z Olomouce a Ewerton z Boleslavi.

Vadila mu však reakce jeho týmu na vedení Mladé Boleslavi, označil ji za špatnou. „Soupeř byl deset, patnáct minut výrazně lepší. Kdyby přidal druhý gól, bylo po zápase. Povedlo se nám však střídání, přišli ofenzivní Růsek a Zifčák, a to rozhodlo. Samozřejmě ruku v ruce s obrovskou vůlí hráčů. Musím před nimi smeknout, protože po těžkém, smutném středečním utkání se Slováckem, které je poznamenalo hodně psychicky, ze sebe vydali úplně všechno a otočili to," zdůraznil Jílek.

Tři body Sigma podle něj získala zaslouženě. „Posledních třicet minut jsme hráli slušně, aktivněji, dobírali jsme už balony, vytvářeli si příležitosti, včetně penalty," konstatoval. Nad dalším zahozeným pokutovým kopem ovšem kroutil hlavou. „Nevím, co ještě udělat, abychom z ní konečně skórovali. Naštěstí nás to nestálo tři body. González nedal tři penalty ze čtyř. Určení proto byli Růsek a Chytil. Vzal si to Tonda, který je umí, trefuje to, kam chce a já byl přesvědčený, že to promění. Holt musíme vymyslet něco jiného, abychom toto v uvozovkách neumění prokopli," vyprávěl.

O výsledek ale obavy neměl. „Soupeře jsme od stavu 2:1 už k ničemu nepustili, naopak, mohli jsme přidat další góly. Strašně důležité bylo, že jsme to dohrávali aktivně, nahoře. Výborně jsme napadali jejich rozehrávku, a tak hosté neměli prostor ke kombinaci. To bylo zásadní. Věřil jsem, že se to už neotočí proti nám," dodal Jílek.

Zklamaný trenér Boleslavi Karel Jarolím.