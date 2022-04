Jeden z objevů ligy by měl být v hledáčku top klubů. Doplní rodinný klan ve Slavii?

Do města automobilů přitom před dvěma lety přicházel jako krajní obránce. Trenér Pavel Hoftych jej však využívá na křídle, kde se mu 23letý fotbalista odvděčuje vysokou produktivitou.

Nabízí se proto transfer do některého z nejlepších klubů v Česku. Podle Jana Rajnocha by u Douděrů doma měla mít navrch Slavia. „Vím, že on i táta jsou slávisti," říká někdejší ligový obránce.