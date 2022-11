Jeho snem je chytat ligu. Lašty? V pohodě kluk jako já, usmívá se naděje Baníku

„Laštymu chci moc poděkovat, je to super parťák. Hodný, vždy mi poradí, nemám mu co vytknout. Je to můj vzor, chtěl bych alespoň z poloviny dosáhnout toho, co zažil on. Ze začátku jsem měl respekt, ale pak vše opadlo. Je v pohodě kluk jako já," popisuje Hrubý vzájemnou spolupráci.