Jsem nadšený. Chci, aby tento den nikdy neskončil, hlásí Pilař

Je to nejhezčí den vaší kariéry?

Asi ano. Doufal jsem, že takový zápas zas zažiji. Přišel jsem už do hotového, ostatní kluci hráli v azylu v Boleslavi a já se teď jen svezl. Celý Hradec si stadion zaslouží. Den je to krásný a chci, aby nikdy neskončil. Musíme být však pokorní a za dva tři dny znovu v pozoru.

Jaký byl z vašeho pohledu samotný zápas?

Hodně specifický, emotivní, panovala velká očekávání. Jsem strašně rád, že se ho povedlo zvládnout. Byl jsem hodně nervózní, aby to za celou kabinu vyšlo. Připravili nám neskutečné podmínky, stadion je nádherný, měli jsme velkou motivaci. Hřiště bylo skvělé, podmínky pro fotbal prostě dokonalé. Lépe to nešlo, i když Budějovice měly na začátku dvě nepříjemné šance. My jsme hned z první příležitosti skórovali, byli dál produktivní a utkání dopadlo podle našich představ.

Sám jste vstřelil gól z penalty, které předcházel faul na vás. Například experti O2 TV Sport Antonín Rosa a David Kalivoda říkají, že se pískat nemělo. Jak jste situaci viděl vy?

Byl jsem o penaltě stoprocentně přesvědčený. Myslím, že jsem to udělal šikovně. Asi jsem už nemohl ohrozit branku, ale soupeři mi trefil nohu. Říkám můj pocit, ještě jsem situaci neviděl a musím se podívat. Nečekal jsem, že rozhodčí půjde vše zkoumat k videu. Třeba to pak tam vypadá jinak, ale v té rychlosti jsem měl jasno. Kvůli zkoumání jsem celkem dlouho čekal, což vždy znervózňuje.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Křest nového stadionu vyšel hradeckým fotbalistům na jedničku.

Trenér Jozef Weber říkal, že za jiného než rozhodnutého stavu by kopal někdo jiný. Vzal byste si ji i v jiné fázi?

Vzal. (úsměv)

Cloumaly s vámi pak emoce?

Odehrávalo se to ve mně. Nejsem úplně emotivní člověk. Byl jsem nesmírně šťastný, že jsem dokázal pomoct. Všechny góly byly důležité, třeba ten na 4:1, kdy jsme nezachytili vstup do druhé půle. A poločasové vedení 3:0? To jsem asi nezažil.

To samé se dá říci o děkovačce?

Byla krásná, takovou jsem dlouho nezažil. Nevím ale, jak to vypadalo v Boleslavi, kolik tam jezdilo fanoušků. Dnes jich přišlo přes 9 tisíc. Atmosféra byla opravdu bouřlivá, slyšeli jsme naše příznivce se i na předzápasovém tréninku, jak si zkoušeli choreo. Podporuje nás to, mě osobně hodně.

Asi hodinu a půl před výkopem vypadla na stadionu elektřina. Ovlivnilo to přípravu na zápas?

Měli jsme v šatně takovou bojovnou atmosféru, svítilo jedno světlo, možná nějaké bezpečnostní. V tu chvíli se ale člověk protahuje, připravovali jsme se normálně. Nemohu si dnes na nic stěžovat, jsem nadšený.

KONEC | Takto jsme si to vysnili!😍 V premiérovém zápase na vyprodaném Malšáku vítězíme nad @SK_Dynamo_CB 5:1.⚽️ Děkujeme všem fanouškům za výbornou atmosféru!👏 ⚫️⚪️ #votroci pic.twitter.com/y847rpcT6H — FC Hradec Králové (@FCHradec) August 5, 2023

Bylo kvůli zdravotnímu problému ve hře, že byste nenastoupil?

Jsem rád, že mi trenéři umožnili hrát, moc jsem si to přál a snad to bude jen lepší a lepší. Od středy jsem normálně trénoval a vážím si toho, že mi důvěřovali. Kdyby to brali čistě podle tréninku, asi bych nenastoupil.

Dá se utkání srovnat s vaším debutem ze sezony 2010/11, kdy jste na starém stadionu dal vítězný gól na 2:1 proti Spartě?

Zápas si vybavuji, i když je to už 13 let. Bylo vyprodáno, teď také. Je skvělé, že lidi přišli. Asi by jich dorazilo i víc a věříme, že nás budou dál podporovat. Každý z nás nechal na trávníku všechno, výkonem jsme fanouškům vše vrátili.