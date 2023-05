Jsem nejšťastnější na světě, Sparta bude dominovat! jásá kapitán Krejčí

Sotva sudí Radina odpískal konec zápasu, fanoušci Sparty okamžitě zaplavili celé hřiště. Když se hráči dostali do šatny, začaly vytoužené oslavy.

„Realita je neskutečná, děkuju všem, kteří se o to postarali a dřeli na tom každým dnem. Ukázalo se, jak silní jsme, dokázali jsme se uzavřít a věřit svému cíli. Nemyslet na to, co kdo říká venku. Jsme mistři a nejlepší v republice!" poukazuje Ladislav Krejčí mladší.