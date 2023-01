Jsem tu, abych přinesl něco nového a pomohl, říká posila Sigmy Fortelný

Hrálo při vašem rozhodování roli i to, že Sparta v minulých dnech přivedla do středu pole několik nových hráčů?

Hlavně chci hrát a mít minutáž. S Olomoucí jsme se dohodli, že bych měl prostor dostat. Jsem za to rád. Samozřejmě vím, že záležet bude hlavně na tom, jak se ukážu. V přípravě se poperu, abych v sestavě místo měl. Doufám, že se to povede, budeme pokračovat v tom, co tady kluci na podzim začali, a dotáhneme to tam, kam si to tady všichni přejí.