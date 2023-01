Dobré zprávy pro Slavii. Kapitán se uzdravuje, těší se na start přípravy

Holeš trenérovi i fanouškům v sestavě hodně chyběl. Teď se hráč těší na to, že začne v pondělí po zdravotních lapáliích trénovat. „Cítím se dobře. 2. ledna začínáme přípravu, těším se, vyhlížím to. Mimo už jsem byl hodně dlouho," uvedl fotbalista pro web fotbalové Slavie.

Na webu Slavie se rozpovídal i o tom, jaké zranění jej vlastně trápilo . „Prodělal jsem operaci šlachy, poutka, které ji drží u kotníku. Šlachu jsem měl nestabilní, při zátěži mi létala trošku přes kotník. Bylo potřeba to tam operativně upevnit, aby šlacha zůstávala v tom žlábku, kde má," prozradil Holeš, jež musel pod kudlu na konci listopadu. „Už to bude šest týdnů. Takže snad konečně budu moci začít trénovat."

Je jasné, že do přípravy nevlétne úplně naplno a zátěž bude stupňovat. „První týden budu věnovat tomu, abych nohu nacvičil, zaposiloval. Aby se noha osvalila, měl jsem ji ve fixaci, takže něco ztratila. Desátého ledna odlétáme na portugalské soustředění, od doktora mám posvěceno, že můžu začít běhat a pracovat na návratu," svěřil se Holeš.

Odhadnout, kdy na sebe oblékne zase červenobílý dres, to se prý teprve uvidí. „Záleží na tom, jak noha bude reagovat, jak se mi podaří se do toho vrátit zpátky. Věřím, že během února se vrátím k týmu a začnu s klukama trénovat," pohlédl do budoucna s optimismem.