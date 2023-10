Jsme na tom lépe než před rokem, ale na hodnocení je brzy, míní trenér Baníku Hapal

„Ačkoli jsme nezvítězili a v domácím prostředí ztratili body, tak budu vesměs pozitivní. Po ne úplně ideální první polovině zápasu se v té druhé hrálo prakticky na jednu bránu a vytvořili jsme si značné množství šancí, které jsme ale neproměnili. S bodem spokojený nejsem, s výkonem ale ano, protože mužstvo to odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno potleskem od skvělých fanoušků. Udrželi jsme neporazitelnost v domácím prostředí a co mě těší nejvíce je, že cítím, že se mužstvo herně každým zápasem zvedá,“ vykládal po Pardubicích Hapal.

„Reprezentanti odjedou a ti zbylí budou trénovat, chystat se na další soutěžní zápas (v neděli 22. října v Teplicích) a někteří naskočí za béčko,“ poukázal Hapal na nominaci Gigliho Ndefeho do angolské reprezentace, Tomáše Riga do slovenské jednadvacítky a Matěje Šína do kádru české reprezentace do 20 let.