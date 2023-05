Jurečka cítil, že mu tam spadne všechno. Na stupínek nechtěl, proti Veselému má motivaci

Osmadvacetiletého borce samozřejmě plné tribuny nejvíce vyvolávaly. Když šli červenobílí na děkovačku pod kotel na severní tribuně, chvilku se řešilo, jestli Jurečka nevystoupá mezi fanoušky na stupínek. Hlavně Jan Bořil do něj hučel. Hlavní hrdina podvečera ale nakonec zůstal dole s ostatními. „Kluci mě hecovali, hlavně Honza Bořil s Ondrou Kolářem, ať tam jdu. Ale říkal jsem, že není konec a že musíme zůstat nohama na zemi. Teď se musíme připravit na Spartu a vyhrát tam," vysvětlil.

Jurečka se poprvé prosadil ve 30. minutě, když se prodral k centru od Davida Douděry, přetlačil mladého obránce Adama Kadlece a zblízka propálil Martina Jedličku. V 48. minutě se po pěkné pobídce od Matěje Juráska řítil na bránu soupeře a z úhlu ranou pod břevno zvýšil na 2:0. Třetí zásah přišel z dálky, opřel se do míče z minimálně pětadvaceti metrů. A svůj čtvrtý gól přidal z brejku, když ho uvolnil Stanislav Tecl.

Na pozápasové tiskové konferenci vyzdvihl důvěru trenérů, poděkoval skvělým fanouškům a přidal také výhled do následujících dní. #slaboh

„Občas se to tak sejde. Když dáte první branku, chcete vstřelit další. Po druhém gólu jsem věřil, že když vystřelím z dálky, spadne mi tam třetí. Cítil jsem, že je to den, kdy vám tam spadne prakticky všechno. Trochu mě mrzí, že jsem si nepohlídal ofsajd, gólů jsem mohl mít i víc, ale musím zůstat skromný. Čtyři góly stačí, musím pokračovat v práci a potvrdit to na Letné," líčil Jurečka, který síť rozvlnil pětkrát, ale jeho trefa z 66. minuty správně neplatila kvůli ofsajdu.