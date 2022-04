Jurečka zařídil Slovácku výhru. Koruna krále střelců mě láká, ale prvotní je čtvrté místo a triumf v poháru, tvrdí

Netají, že ho láká koruna krále ligových střelců. „V hlavě to trochu mám. Avšak prvotní pro mě teď je udržet v lize čtvrté místo a zdolat ve finále domácího poháru Spartu," má jasno.

Liberečtí přišli porážkou o účast v nadstavbové skupině o titul. Záložníkovi Slovanu Kristianu Michalovi se příliš nezamlouvala druhá penalta, kterou sudí Křepský nařídil po jeho ruce. „Měl jsem ji u těla, za mě to desítka nebyla. Těch dvou penalt je veliká škoda. Měli jsme ovšem v Hradišti předvést víc. Aspoň mírnou převahu jsme si vytvořili až ke konci, ale bohužel se nám nepovedlo střetnutí kontaktním gólem zdramatizovat," lituje.

Druhý penaltový verdikt příliš nechápal ani liberecký trenér Luboš Kozel. „Netuším, na co nám jsou všelijaká školení, když se pak píská jinak. Slovácko ale vyhrálo zaslouženě. Kdybychom však neinkasovali z desítky druhý gól, byl by duel až do konce otevřený," přemítá.