Kadlec si na Hané zlomil nos, proti Bohemians nastoupí s maskou. Navrátilovi přeje brzké uzdravení

„Využil jsem ji už v roce 2012,“ připomněl Kadlec. Pro klubový web prozradil, jak na Hané ke zranění přišel. „Chystal jsem se odvrátit balon, který směřoval na zadní tyč. Střetl jsem se hlavou s jedním z domácích hráčů. Já jsem tam šel nosem, on zadní částí hlavy. Křuplo to, a když jsem viděl, že mi z nosu teče krev, vytušil jsem, že je asi zle. V pondělí na rentgenu se potvrdilo, že jde o zlomeninu,“ vylíčil.

Bývalý reprezentační obránce se octl v podobné situaci už v roce 2012 před evropským šampionátem v Polsku. „Masku jsem tehdy využil během přípravy. Odložil jsem ji až při turnaji. Naštěstí jsem ji pak nevyhodil. Teď jsem s ní v týdnu trénoval. Obličej mám naštěstí pořád stejný, takže pasuje. Úplně komfortní to pochopitelně není, avšak nijak zvlášť mě to neomezuje,“ tvrdí Kadlec.

Minulou sobotu v Olomouci byla hned od začátku regulérnost terénu na hraně. „Odložily se v ten den všechny další zápasy a za mě se nemělo hrát ani na Hané. Hrozilo zranění, a tak jsme museli volit úplně jiný pohyb. Také odskok míče byl jiný. S fotbalem to nemělo moc společného. Rozhodně to nebylo pro diváky líbivé utkání,“ mínil Kadlec.

Popřál brzké uzdravení někdejšímu parťákovi ze Slovácka Janu Navrátilovi, který se zranil při rozcvičce. „Já jsem to nezaznamenal, ale kluci mi pak říkali, že Navrc opouštěl hřiště za asistence lékařů. To bylo přesně to, na co jsem narážel. Je smutné, že to došlo tak daleko. Přeju mu, aby se co nejdřív vrátil k fotbalu,“ vzkázal současnému záložníkovi Sigmy.