Kadlec vyslyšel Peltovo volání, bude pomáhat se záchranou Jablonce!

Jabloneckou misi zahájil Václav Kadlec v posilovně, poté s novými spoluhráči vyběhl k prvnímu tréninku. Někdejší český reprezentant, který se snaží o návrat k fotbalu po vleklých problémech s kolenem, by měl zacelit díru po zimních odchodech ofenzívních opor Tomáše Čvančary a Martina Doležala.

Devětadvacetiletý bývalý reprezentant do čtrnáctého týmu ligové tabulky přestoupil. "Ještě před třemi týdny by mě něco takového nenapadlo. Byl jsem spokojený v Boleslavi a vše běželo, jak má. Nicméně se vyskytla možnost jít do Jablonce a pak jsem neváhal ani vteřinu," líčí Kadlec ve videorozhovoru na webu jabloneckého klubu.