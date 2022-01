Kalibrovaná čára dorazila na české území. Neuhodnete, kde bude mít premiéru

„Sehnali jsme určitou nabídku, která je docela přijatelná. Kalibrovanou čáru budeme testovat během Tipsport ligy. Je to v řádech milionů korun. Uvidíme, jestli bude kompatibilní s technikou, která je k dispozici. Pokud to bude fungovat, budeme tlačit, aby tu byla čára co nejdříve," avizoval při hodnocení ligového podzimu předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.