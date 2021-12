Osud sudích ze spisů určí etická komise. Derby možná se zahraničním rozhodčím

„Výkony sudích během podzimu nebyly špatné. Jasně, vždy to může být lepší. Ale máme hodně mladých sudích. A potřebujeme čas, aby nabrali zkušenosti," hájí rozhodcovský sbor Radek Příhoda, sám bývalý mezinárodní rozhodčí.

Po nástupu do funkce se během podzimu musel vypořádat se stínem korupčního skandálu z minulých sezon, kdy byl místopředsedou a skrytým vládcem fotbalového prostředí Roman Berbr. „Je jasné, že tohle všechno kredit sudích sráží," krčí smířlivě rameny Příhoda.

„Už jsme si vytipovali čtyři až osm rozhodčích z ČFL a MSFL, které posuneme do profesionálního fotbalu. Chceme proces okysličení listiny urychlit. Je jasné, že v jejich výkonech byly chyby. Ale se zkušenostmi budou ubývat," přiznal Příhoda, že s dopady temného období minulých sezon počítá.

„Deset let jsme neměli tak atraktivní ligu, kdy jsou čtyři týmy na špičce tak vyrovnané, což je samozřejmě skvělé pro fanoušky, ale z hlediska rozhodčích to přináší obrovský tlak. I proto nevylučuji, že bychom na ostře sledované zápasy typu derby Sparty se Slavií využili zahraniční rozhodčí. Ale je jasné, že je to dvojsečné. Když nebudou pískat naši sudí, těžko získají zkušenosti," řekl Příhoda, který pro jaro nemůže počítat s Ondřejem Pechancem.