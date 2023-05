Kanonýr Slavie žhavým přestupním zbožím. Stálo by to za zvážení, přemítá expert

Osmadvacetiletý Jurečka se zejména v jarní části sezony proměnil do role tahouna týmu a pro Slavii se stal nepostradatelným. Dokonce se mu povedlo překonat i počin z minulé sezony, během které v dresu Slovácka nasázel 17 branek. Letos si polepšil o tři trefy a podruhé za sebou ovládl tabulku střelců Fortuna ligy. „Nečekal jsem, že by to mohl překonat," přiznává bývalý prvoligový fotbalista Folprecht.

Na ofenzivní řádění to ovšem dlouhou dobu nevypadalo. Vytáhlý forvard se zkraje sezony dával zdravotně dohromady a horko těžko se pokoušel nastálo proniknout do základní sestavy. „Je to typ útočníka, kterého má Trpišovský rád. Pracovitý fotbalista. To je největší předpoklad, jak se prosadit do sestavy," vysvětluje dvaatřicetiletý expert.

Odejde kanonýr Řezníček z Brna, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Skvostný byl především závěr soutěže, kdy Jurečka z pěti zápasů vstřelil dvanáct branek. „Když má někdo průměr gólu na zápas, tak je to něco. Například Messi či Lewandowski mají přes gól na zápas. Trenér Trpišovský říkal, že Jurečku chtěl krotit, aby nepřišli nějací zájemci," usmívá se někdejší mládežnický reprezentant Folprecht a dodává. „Turečtí novináři už začínají spekulovat," připomíná možný zájem ze strany Trabzonsporu.

Je tedy ve hře letní odchod do jiné destinace? „Dokážu si představit, že přijde Trabzonspor a Slavii nabídne relativně slušné peníze. Třeba 3x tolik. A pokud by taková nabídka skutečně přišla, tak by to možná stálo za zvážení. Už se to totiž nemusí opakovat," říká svůj pohled na věc Folprecht, který v kariéře okusil štace například na Kypru či Ázerbájdžánu.