Karviná doma nadále rozdává. Je to pro nás další rána, štvalo Zorvana

Slezané nedokázali doma vyhrát ani na dvanáctý pokus a na předposlední Pardubice, které mají odložený duel 21. kola v Liberci k dobru, ztrácejí propastných devět bodů. „Skvěle zareagujeme na vyrovnání, okamžitě dáme druhý gól, přesto to je málo. Je to pro nás další rána," litoval střelec druhé karvinské branky Filip Zorvan.

Zimní posila z Příbrami byl proti Českým Budějovicím hodně vidět. Povedený výkon korunoval gólem hlavou, kterým domácí podruhé strhli vedení na svou stranu. „Já se do takových situací tlačím hlavou docela dost. I na tréninku. Hodně práce tam odvedl Papa (Michal Papadopulos), který na sebe natáhl stopery. A když jsem se dostal před Skovajsku, měl jsem to po skvělém centru snazší," popisoval Zorvan.

Vedení přesto Karvinští už poněkolikáté v sezoně v závěru utkání neudrželi. „Jsem tady čtvrtý zápas a podruhé dostaneme na konci vyrovnávací branku. Doma se nám to stalo i s Jabloncem. Dneska to byla ale opravdu smůla, protože si nemyslím, že bychom u té druhé branky udělali něco špatně. Byl to opravdu nechytatelný granát," ocenil Zorvan ránu hostujícího kapitána Martina Králíka, který se v 80. minutě po odvráceném rohu opřel do rány z dálky a míč poslal přesně k tyči, ovšem mimo dosah domácího brankáře Pavola Bajzy.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Eldar Šehič z Karviné, Davit Kobouri z Karviné, Mick van Buren z Českých Budějovic.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Dvakrát doma vedeme a nevyhrajeme. Asi musíme příště dát góly nejméně tři, nebo já nevím," přemítal 25letý Zorvan. „Přitom to byl dobrý zápas z naší strany. Mělo to tempo, které se na takových terénech moc nevidí. O to víc tahle ztráta mrzí. Fakt chybělo jedno přikloněné štěstí, nebo lepší dohrání situace vepředu."

Karvinští se s jedinou výhrou (1:0 na Slavii) krčí na posledním místě tabulky. „Stáhli jsme to o bodík. Na Pardubice máme ztrátu devět bodů. To jsou tři výhry, ty nám ale chybí. Bylo to o tom, zda přidáme třetí gól, nebo dostaneme. My ho nedali a pak přišla možná životní trefa Králíka, který to trefí takovým způsobem, že to nejde chytit," krčil rameny trenér Karviné Bohumil Páník.