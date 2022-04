Karviná doma v devíti ztratila, nepomohl ani Jablonec. Jde to proti nám, povzdychl si Páník

„Zlín měl jít do deseti a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Sudí se nešel ani podívat a tvrdil, že tam nebyla taková intenzita. Po zápase ale klukům řekl, že to asi červená byla," krčil rameny Bartošák. „Sudí asi v tu chvíli Roba (Matějova) ušetřil. To stejné se pak stalo v závěru na domácí straně," poukázal zlínský Antonín Fantiš na tvrdý šlapák Lukáše Čmelíka, po němž uviděl slovenský záložník jen žlutou kartu.

„Kluci dřeli, bojovali, nemám jim co vyčíst. Bez jednoho hráče to ještě šlo, ale bez dvou už jsme se jen těžko mohli gólově prosadit. To by se to tam muselo nějak náhodně odrazit. Jde to proti nám. Zase jsme dostali nádherný gól, už se to pomalu stává tradicí. Vakho (Čanturišvili) pošle takovou střelu třistakrát mimo, nebo do tyče, proti nám dá první gól v lize. Do toho namočený Jablonec doma prohraje s Pardubicemi, soupeři nám tím odskočí a záchrana je zase o kousek dál," povzdychl si Páník.