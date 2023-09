Karvinou povede její nejúspěšnější trenér Jarábek. Jako bych se vracel po dovolené, usmíval se

Karvinou za sedm let v první lize vedlo už jedenáct trenérů. Weber a nyní Jarábek byli na lavičce slezského týmu dvakrát. „Velmi se těším. Je to jako bych se vracel po týdenní dovolené. Tím, že to tu velmi dobře znám, je to jako bych se vracel domů,“ usmíval se trenér, jenž po konci v Karviné vedl na Slovensku Sereď, Skalici a ještě minulý víkend stál na střídačce černohorského týmu FK Decic Tuzi.