Kdo místo Vrby? Hlavním kandidátem na trenéra Baníku má být Hapal

Po minulé sezoně chybělo jen málo, aby se stal Pavel Hapal novým koučem Baníku Ostrava. „Měl jsem do Baníku hodně blízko, na druhou stranu je třeba to respektovat. Majitel klubu plus vedení se rozhodlo prakticky hned po uvolnění Pavla Vrby ho angažovat," vyprávěl třiapadesátiletý stratég v červnu v Kroměříži.