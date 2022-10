RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Konec Vrby? Osud! Baník byl v létě domluvený s Hapalem, nebylo to fér

Nejaktuálnější je konec Pavla Vrby v Baníku Ostrava. Nejspíše se nečekalo, že bude známý kouč balit tak rychle, ale tenhle tah prostě klubovému vedení nevyšel. Ostatně, ještě než došlo k angažování Pavla Vrby, byl Baník domluvený na angažmá s Pavlem Hapalem. Když pak Vrba skončil ve Spartě, dalo mu ostravské vedení přednost a fotbal dokáže být spravedlivý... Za mě Vrba nedokázal vtisknout Baníku svoji tvář, nedokázal tým probudit. Spekulovalo se také o tom, že byly nesrovnalosti v kabině.

Slovácko dál poznává druhou tvář úspěchu, kterého dosáhlo. Dva roky se týmu dařilo, teď je to jinak, i štěstí se mu vyhýbá. S Nice prohrál tým nešťastným gólem, výkon ale nebyl špatný. V lize to tým nelepší, naopak z každé střely na bránu dostane gól. Nezbývá než makat dál, věřím, že se zvednou. Musí se začít u jednoduchých věcí, kabina je zdravá. Ale učí se přepínat mezi Evropou a ligou, což není pro žádný tým jednoduché, zvláště, když je to pro něj nové. Nejde se soustředit jen na Evropu. Podívejte se na Jablonec. Ten to nezvládl a do posledního kola hrál o záchranu.

Kouč Svědík chtěl nechat odpočinout brankáře Nguyena, ani tenhle tah nakonec nevyšel. Gólmani jsou ale zvláštní skupina hráčů, udělají si svoji bublinu a jakmile přijde pár povedených zákroků, bude i Filip zpátky. V minulosti tým podržel, chytat umí, takže je otázka času, kdy se dostane do pohody.

Zároveň ale musím pochválit i Bohemku. Venku ještě neprohrála, chci ji ocenit. Speciální pochvalu si zaslouží Květ. Ví se o něm, že má kvalitní střelu, je v něm ohromný potenciál. Jen potřeboval, aby do sebe všechno zapadlo, aby si to sedlo. A pod trenérem Veselým ten potenciál potvrzuje a rozvíjí naplno. Ale že dá tři góly ze zálohy, to se jen tak nevidí.

Sparta vyhrála jednoznačným rozdílem v Brně, to utkání bylo ale dobré z obou stran. Letenští si jen počkali na své šance. V soudech o zvedání se Sparty budu hodně opatrný. Je ale vidět, že Kuchta na hrotu ožil. Mluví se o Láďovi Krejčím a jeho návratu, jestli je tím faktorem, který zvedá tým. Je to bojovník, přinese do hry šmrnc a agresivitu, makat musí všichni. Ale za mě ještě není v TOP formě, udělal i pár chyb. Ty ale odčinil dvěma góly, které jako odchovanec Brna neslavil. Důležité zákroky předvedl i gólman Kovář. Vychytal první nulu, je to mladý a zajímavý gólman, je oporou i reprezentační jednadvacítky.

Kuchta a spol.? Nemyslím, že by v táboře slávistů měli vyvolat nenávist, říká Ondřej Zlámal v PřímákuVideo : Sport.cz

Pozornost si zaslouží Hradec. Před týdnem nezvládl zápas proti deseti na Spartě, teď naopak v deseti nastřílel čtyři góly Teplicím, když trestal z rychlých protiútoků. I o deseti se dostanete do přečíslení a Hradec toho dokázal využívat. Viděl jsem samozřejmě zprávy o tom, že mělo dojít k rasistickému urážení hráčů Teplic fanoušky Votroků. Musím říct, že jestli je to pravda, tak je to ostuda a kaňka na té výhře.

Plzeň dostala pět branek na Bayernu, teď porazila Mladou Boleslav. Nejvíce se ale řeší zákrok v pokutovém území Viktorie, zda se měla kopat penalta. Za mě se dala pískat a jsem zvědavý, jak se k tomu postaví Komise rozhodčích. Být trenérem Hoftychem, tak bych se také na jeho místě ozval. Plzeň nakonec získala důležité body, naladila se před odvetou s Bayernem a já si přeju, aby byla doma odvážnější. Věřím, že výsledek bude lepší.

Co schází českému fotbalu, diskuse z pořadu Přímák, jehož hostem byl Jiří Saňák.Video : Sport.cz

Slavia prohrála v Olomouci, potřetí v sezoně padla venku a všechny ty porážky měly stejné jmenovatele. Dobrá organizace hry domácích týmů, důraz, je vidět, že si celky proti Slavii doma věří daleko více než v Edenu. V olomouckém dresu navíc vynikal útočník Chytil. Tomu moc pomohlo předchozí hostování v Pardubicích. Makal a teď se mu to vrací. V utkání se Slavií vyhrál řadu soubojů a díky němu měli prostor i další hráči Sigmy.

Slavia podruhé za sebou nedala gól, to se jí dlouho nestalo. Šancí ale měla dost, trenér Trpišovský si uvědomuje, kde byl problém a myslím, že dokáže zareagovat. Podle mého to zvládne a ve čtvrtek v Rumunsku se vrátí na vítěznou vlnu. Fanoušci se každopádně mají na co těšit, bude se na co dívat. A o víkendu pochopitelně nabídne další porci utkání i liga, tak si ta utkání nenechte ujít a pojďte fandit.