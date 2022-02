Kdybychom v Karviné prohráli, byl by to strašný průšvih, zdůrazňoval jablonecký Pilař

Fotogalerie +2

Po šokující sobotní výhře Teplic v Ostravě je pro oba týmy v boji o záchranu každá bodová ztráta bolestná. „Kdybychom tu prohráli, byl by to strašný průšvih. Takže ten bod vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo bereme. Věděli jsme, že pokud by se domácí dostali do vedení, tak to tu bude strašně těžké. A přesně to se stalo," komentoval střelec vyrovnávací branky.

Domácím vyšel vstup do druhého poločasu. Krátce po jeho začátku svedl v pokutovém území domácí Lukáš Čmelík souboj s obráncem Jablonce Jaroslavem Zeleným, po kterém se pískala penalta. Míč si vzal faulovaný hráč a uspěl.

„Začátek druhého nám hrubě nevyšel, Karviná nás nakopávanými balóny dostávala pod tlak a vyústěním toho byla penalta. Která ale mimochodem nebyla. Viděl jsem ten souboj teď v kabině dvakrát a Zelí (Jaroslav Zelený) tam nějaký velký úsilí nevyvinul. Za mě to penalta nebyla, a to jsem se na to díval dvakrát," zlobilo po zápase Pilaře.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Radost karvinských hráčů z první branky. Uprostřed je její autor Lukáš Čmelík.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Ťukl jsem mu to mezi nohami a kontakt tam byl. Od toho je VAR, aby to vyřešil," krčil rameny faulovaný Čmelík. „Pokud budeme pořád pochybovat, tak se budeme motat dokolečka. VAR je tu od toho, aby tyhle situace posoudil a případně verdikt opravil. A to se nestalo," dodával slovenský záložník Karviné.

Hosté, tentokrát s vykartovaným trenérem Petrem Radou jen na tribuně, si alespoň na bod sáhli, když se v závěru parádně trefil Pilař. „Důležitý bod je to pro nás především z toho pohledu, že jsme udrželi Karvinou na stejném bodovém rozdílu," zdůraznil jablonecký asistent Jiří Vágner.