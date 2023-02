Klíčová bitva o záchranu ho rozpoltí. Na hřišti by to bylo speciální ještě víc, říká Pleštil

23letý křídelník odešel ke Sklářům hostovat v polovině února těsně před uzavřením přestupního okna. „Bude to určitě zvláštní pocit. Je to poprvé, co jsem z Jablonce pryč a určitě budu rozpolcený, bude to těžký," přiznává Pleštil.

Do důležitého duelu v boji o záchranu však jablonecký odchovanec zasáhnout kvůli dohodě klubů nemůže. „Mrzí mě to. Na hřišti by to bylo ještě víc speciální. Ale takhle je to nastavené, i když si myslím, že to není úplně dobře. Když už hráč jde na hostování, tak by měl hrát i proti klubu, kterému patří," říká. Kdyby záleželo jen na něm, na hřiště by naskočil okamžitě. „Hrál bych rád, byla by to motivace navíc. Hrát proti svému klubu by bylo fakt specifický. Nic špatného na tom nevidím, ale respektuji, že to nejde," doplňuje.

✍️ Do Teplic přichází na půlroční hostování krajní záložník Dominik Pleštil z Jablonce, momentálně zraněný Jan Shejbal odchází na přestup do Bohemians Praha 1905. 📰 Více informací najdete v článku na webu ➡️ https://t.co/tYVd4T8vai #️⃣ #fkteplice #fortunaliga #prestupy pic.twitter.com/q32h9SlnZy — FK Teplice (@FK_Teplice) February 15, 2023

Komu tedy bude na tribuně v neděli fandit? „Čekal jsem, že taková otázka přijde," usmál se a diplomaticky odpověděl: „Nechám si to pro sebe."

Za nový tým si Pleštil odbyl premiéru hned v minulém kole. Proti Slavii naskočil v závěru utkání a přispěl k překvapivé remíze 1:1. „Zatím to bylo jen pár minut, ale už jsem se tam cítil dobře. Ve středu jsem byl hrát za béčko a zítra bych měl jít také, abych měl co největší herní vytížení. Fyzicky se již cítím dobře, teď už musím jen nabrat nějakou herní praxi a doufám, že Teplicím co nejvíce pomůžu," doufá Pleštil.

Bod s lídrem tabulky podle něj jeho parťáky před důležitou bitvou s Jabloncem notně povzbudil. „Byl hodně důležitý. A hlavně předvedený výkon měl dobré parametry. Myslím, že jsme měli šanci i na tři body. Určitě jde po nepodařeném začátku jara o nabuzení," poznamenává rychlonohý hráč. „Kéž bychom navázali na Slavii. Už to ale není zápas, kdy nemáme co ztratit. Hrajeme o hodně!" burcuje na teplickém webu kouč Jiří Jarošík. Jablonec i Teplice mají shodně po dvaceti bodech.

🏠SPOLUBYDLÍCÍ V našem seriálu o spolubydlících ze Španělska byli také odchovanci Michal Černák s Dominikem Pleštilem. A nenechali na sobě nit suchou 😅 #vprvniliniihttps://t.co/ZLPEfyAJTU — FK Jablonec (@FKJablonec) February 17, 2023

Důležitým faktorem může být i počasí, neboť víkendová předpověď slibuje sněhovou nadílku a je otázkou, co v Jablonci udělá s hrací plochou. „Trávníkáři určitě udělají vše, aby to nějak vypadalo, ale s počasím je to tam těžké. Povrch bude určitě hodně měkký, bude bláto a jestli bude o víkendu sněžit, terén bude fakt těžký. Ale o Jablonci je tohle známý, že v zimě tam prostě dobrý terén není a musíme se na to zkrátka připravit," konstatuje Pleštil, kterému měla v červnu v Jablonci vypršet smlouva, ale díky hostování na Stínadlech do konce sezony se prodloužila o další ročník do roku 2024.