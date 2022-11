Kluci dřeli jako koně, culí se Kladrubský po ukončení černé série. Proč musel zastavit trénink?

Jaký byl první týden v nové roli poté, co byl odvolán dosavadní kouč Jozef Weber?

Pro mě osobně hodně náročný. V Béčku jsem sledoval jen standardní situace soupeře, teď jsem viděl tři celé zápasy Brna, řešili jsme všechny detaily. Těší mě, jak to kluci dokázali přenést na hřiště. Rozhodla obětavost, přístup a tři vstřelené branky.

Zapojil jste se aktivně do rozcvičky, Budějovice si vzaly netradiční domácí dresy. Proč?

Potřebovali jsme dostat kluky do pohody, změnilo se myšlení a přístup. Vše bylo ku prospěchu věci.

Co vás na sobotním výkonu nejvíce potěšilo?

Oceňuji, že fungovalo to, co jsme zkoušeli na tréninku. Fotbal je jednoduchý a když máte vnímavé hráče jako my, neměl jsem strach. Předvedli jsme vysoké napadání, dali krásné góly, přišlo hodně fanoušků. Přesně tohle Dynamo potřebovalo.