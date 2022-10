Trenér Weber v Budějovicích skončil, šéf Dynama zatím ukázal na asistenty

Čtrnáct ligových zápasů a dost. Jozef Weber končí ve funkci trenéra budějovického Dynama. S informací jako první přišel deník Sport, webu Sport.cz ji potvrdily zdroje blízké klubu a nakonec i samotné Dynamo. Skončil také Weberův asistent Jan Baránek. Jihočeský tým je s patnácti body a třetí nejhorší obranou v lize na čtrnáctém místě, což by po konci nadstavby znamenalo baráž. Budějovický boss Vladimír Koubek má zatím řešení do konce podzimu, Dynamo by měli dočasně vést Weberovi asistenti Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jozef Weber už není trenérem Českých Budějovic.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Jozef Weber byl koučem Dynama od letošního června, v Budějovicích střídal klubovou legendu Davida Horejše. Ten v Dynamu strávil většinu hráčské kariéry a od října 2015 byl i trenérem áčka. Po minulé sezoně odešel do Jablonce. Právě sobotní zápas s Jabloncem se stal Weberovi osudným. Dynamo na severu prohrálo 0:3 a kleslo na 14. místo. A v pondělí dopoledne se v Budějovicích rozjela trenérská revoluce. „Vzhledem k neuspokojivým výsledkům a herní prezentaci klubu v české nejvyšší soutěži se vedení klubu SK Dynamo České Budějovice rozhodlo odvolat z funkce trenéra A-týmu Jozefa Webera a asistenta A-týmu Jana Baránka. Oběma trenérům za jejich odvedenou práci děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další kariéře," vzkázal klub na svém webu. FORTUNA:LIGA Jablonec konečně zabral. Trenér Horejš vyzrál na svůj bývalý klub Weberovy Budějovice měly doma nejhorší bilanci v lize, na Střeleckém ostrově od začátku sezony ani jednou nevyhrály. Sráží je děravá obrana (27 inkasovaných branek), víc gólů dostaly jen Teplice (31) s Pardubicemi (37). Dynamo mají do konce podzimu trénovat Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským. Bývalí budějovičtí hráči dosud působili jako Weberovi asistenti. Mezitím se má budějovický šéf Vladimír Koubek poohlédnout po stálém řešení. MOL Cup Atraktivní los pro osmifinále! Baník přivítá Spartu, kam se vydá Slavia? V lize je to už třetí trenérská změna v sezoně. Před Budějovicemi měnily kouče Pardubice (Radoslav Kováč za Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného) a Baník (Pavel Hapal za Pavla Vrbu).