Kolaps Teplic v závěru. Aspoň remízu jsme měli urvat, tvrdí zklamaný brankář Grigar

Brankář severočeského týmu Tomáš Grigar, jenž do té doby zneškodnil domácím několik vyložených šancí, netajil po závěrečném hvizdu obrovské rozčarování. „Byli jsme sousedé na chvostu tabulky, takže to byl pro obě mužstva mimořádně důležitý zápas. Když už jsme neudrželi vedení, měli jsme rozhodně urvat aspoň remízu, která by nám hodně pomohla. Bohužel absolvujeme dalekou cestu domů s prázdnou," ulevoval si po kolapsu.