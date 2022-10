Masopustově manželce se splnil sen, zpívala hymnu před zápasem. Byla úžasná, zářil střelec Slavie

Hráči už byli nastoupení, derby připraveno. Před jeho výkopem si ale ještě splnila sen manželka slávistického obránce Lukáše Masopusta, paní Hana zazpívala českou hymnu. „Jsem na ni moc pyšný, byla skvělá," chválil partnerku Masopust.

Tohle vystoupení vymýšlel s tiskovým mluvčím Slavie Michalem Býčkem, kterému poděkoval za realizaci. „Zpívá odmala, studovala konzervatoř, pak se zkoušela prosadit do nějakých muzikálů, ale to jí bohužel nevyšlo. Pak se nám povedly dvě krásné děti a zpěv musel ustoupit. Bylo jejím snem zazpívat si hymnu před nějakým zápasem. Trošku jsem se bál, abych to nedostal sežrat, kdyby se zápas nepovedl. Ale povedlo se. Jsem šťastný za manželku, jak to zvládla," vyprávěl s úsměvem autor třetí branky v derby.

Možná i hymna v podání paní Masopustové přispěla k dominanci červenobílých. „Od začátku jsme plnili to, co jsme si řekli. Chtěli jsme hrát balony za obranu a náročný fotbal, byli jsme odměněni čtyřmi góly v prvním poločase. Ve druhém jsme si výsledek, myslím, zkušeně pohlídali," prohlásil muž s osmičkou na dresu.

Pochod sparťanských fanoušků z náměstí Míru do EdenuVideo : Sport.cz

Slavia zapsala svou největší výhru v derby v samostatné historii. „Je to super. Ani jsem to nevěděl. Bude se nám jednou krásně vzpomínat ve Slavii, co se tu dokázalo," culil se Masopust.

Sešívaní se mohli opřít o sílu v soubojích, Spartu doslova přetlačili. Přitom chování v osobních střetech bylo v některých minulých zápasech problém. „Nepovedla se nám dvě utkání, sami jsme to moc rozebírali. Až moc jsme nad tím přemýšleli. Teď jsme to hráli víc podle sebe. Aiham (Ousou) i Taras (Kačaraba) hráli přesně tak, jak trenéři chtěli, takže klobouk dolů před nimi," chválil Masopust.