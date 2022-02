KOMENTÁŘ: Mají Karvinští to nejtěžší za sebou? Nikoliv. Každý další zápas bude stejně těžký

Hezká představa, ale do hlav si ji fotbalisté slezského týmu nesmějí ani na chvíli vložit. Naopak. Znamení to je, ale pouze říká, že svěřenci Bohumila Páníka mohou překonat i další překážku. A pak další, a další.... Dokud nebudou v cíli, který bude znamenat prvoligovou záchranu. A každá bude stejně obtížná, ne-li ještě obtížnější.

Vítězství je to důležité zejména z psychického pohledu. „Když vyhrajete na Slavii, u mistra, uspějete po dlouhém čase a slavíte vítězným pokřikem, tak to hráčům musí pomoci. Věřím ale, že jim to nestoupne do hlavy a dobře se připravíme na Jablonec," připomněl Páník, že další klíčový zápas přijde vzápětí.