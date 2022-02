RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Na Plzeň se někdy nedá koukat, ale vítězí. Slavia neprohrála smolně

Slavia nezvládla domácí souboj s posledním týmem tabulky. Vidím tam jakousi paralelu s létem, vždyť tým odehrál vlastně pořádný přípravný zápas až proti Ostravě. To, že se hráči utkání mezi sebou neberou, to je trénink. A Karviná toho všeho využila, trenér Páník tým dobře připravil. Na druhou stranu je asi všem jasné, že teď Karviná nebude vyhrávat pokaždé, když tam přijede. Ale zajímavé pro fanoušky to bylo.

Šanci dotáhnout se na Slavii dostala Sparta, jenže v Českých Budějovicích mělo nakonec blíž k výhře Dynamo. Jihočeši jsou doma skvělí, ale zklamání na Letné muselo být ohromné. Bylo to znát i z reakce trenéra Vrby, který cítil šanci. Výsledkově ani herně to od jeho týmu nebylo ono a on to pak dal najevo v reakci při tiskové konferenci. Co mě překvapilo, tak že se Slavia ani Sparta nedokázaly vůbec gólově prosadit a slavistický Olayinka zahodil i penaltu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rafiu Adekunle Durosinmi z Karviné během utkání na Slavii.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Zajímavé bude středeční pohárové derby Slavie se Spartou v Edenu. Těžký zápas oběma týmům pomůže, během přestávky se trenéři snažili nabouchat do hráčů hlavně kondici a sílu. Je tedy jasné, že herní tempo a sehranost se jinak než ostrými zápasy nezíská a jelikož byla příprava krátká, musí to dohnat v ligových či pohárových zápasech. Plzeň, která vede ligu, ale z poháru je venku, se určitě bude snažit po vítězném zápase s Hradcem připravit kvalitně na Spartu kam míří hned v následujícím kole a ta v domácím prostředí na Letné body neztrácí.

Viktorka každopádně zvládla utkání s Hradcem a poskočila na první místo. Za výhrou si došla způsobem, na jaký jsme od ní zvyklí. Někdy se na ten fotbal nedá moc koukat, ale zkušení hráči stejně dovedou zápas k těsné výhře. Trenér Bílek sází na týmové pojetí a vyplácí se mu to.

Gólově se utrhl zatím jen zápas Boleslavi s Ostravou (2:3). Trenér Jarolím byl pořádně naštvaný, že jeho tým opakovaně pouští soupeře do velkého luxusního vedení a Boleslav to až na zápas s Olomoucí nedokáže dotáhnout. Po Baníku trenér nahlas přemýšlel o změnách, nemyslím si ale, že by to mělo znamenat, že by u týmu sám skončil. Takový on není. Spíš ho to všechno fakt trápí. Věřím, že to hráčům dal pořádně najevo, protože v trenérovi tenhle problém není.

Naopak Baník ukázal, že se s ním musí počítat v boji o pohárové příčky a může zamotat i boj o titul. Myslím, že zatím slaví své stoleté výročí celkem úspěšně a má našlápnuto nejen k zajímavému umístění v této sezoně, ale k ni získáni respektu do té další.

Když to celé shrnu, dva zápasy se nehrály, gólů moc nepadlo, což je škoda. Já si ale myslím, že není třeba propadat nějakým negativním náladám. Liga se teprve rozjíždí, góly přijdou a všichni budou spokojení. Zajímavých výsledků už teď bylo dost a věřím, že jich bude ještě víc. Kol je před námi spousta, a to včetně nástavby, nic není rozhodnuté. Máme se na co těšit.