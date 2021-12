KOMENTÁŘ: Sigmě se nepovedl podzim. Může za to kouč Jílek? Ne! Nechť to na jaře dokáže

„Odvolání trenéra není na pořadu dne a ani srovnání s Látalem není na místě. Ten byl v prvním roce smlouvy vyloženě na vyhazov, hráli jsme skupinu o udržení a já ho podržel. Nejsem ten, kdo se zbavuje koučů. Samozřejmě bodů máme málo, a od 60. minuty se na náš fotbal mnohdy nedá dívat, a to nás štve. Objektivní příčiny, proč tomu tak je, však jsou zřejmé," odmítá šéf Sigmy Ladislav Minář radikální řešení a nelze s ním než souhlasit.

Jílek má určitě pokračovat. Do letošního ligového ročníku pod ním Sigma vstoupila solidně. Z prvních šesti zápasů tři vyhrála, ve dvou remizovala a prohrála jen se Spartou. Navíc držela neuvěřitelný průměr tří vstřelených branek na zápas. Pak se však perfektně namazané soukolí začalo zadrhávat. Podle Jílka byly klíčové zápasy v Mladé Boleslavi (3:3) a doma s Baníkem (1:1), v nichž Hanáci vedli.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina Zleva Jiří Spáčil z Olomouce a Ondřej Lingr ze Slavie.Foto : Sport.cz s využitím ČTK/Luděk Peřina

„Oba jsme měli vyhrát. Nestalo se však. Navíc v prvním se nám zranil útočník Vaněček, ve druhém jsme zase dohrávali o deseti a nezvládli to. Tady se nám otočil vývoj sezony. Lámalo se rozpoložení hráčů, jejich sebevědomí, víra. Dostali jsme se do křeče a do toho hodně zraněných," popsal problémy Jílek.

A i v tomto je třeba mu dát zapravdu. Třeba v duelu s Hradcem Králové neměl k dispozici ani jednoho stopera. Následně se Slavií se zase musel obejít bez klasických útočníků. Na závěr sezony mu zůstal jen Antonín Růsek a to bylo málo. „Potřebovali bychom za něj na hřiště poslat v určité fázi utkání hráče, co by přinesli novou energii. Podobné je to v křídelních pozicích. Vaněček, Zifčák, Hála, to je velká ztráta. Kvalita do střídání prostě schází," pravil v této souvislosti po posledním duelu ze Zlínem kouč.

A zase souhlas. Nečekaných okolností, kterým musel čelit, bylo až příliš. Nechť tedy Jílek ukáže, až se mu hráči uzdraví, zda je mužem na svém místě. Pomoci by mu k tomu mohl i ofenzivní Mojmír Chytil, který byl na hostování v Pardubicích a dostal se tam do výborné formy. Podle mého by ale potřeboval i posily, minimálně do středu zálohy, a to bez ohledu na to, zda odejde Španěl Pablo González, jemuž v létě končí smlouva a klub mu ji kvůli jeho přemrštěným požadavkům nehodlá prodloužit. Nepochybně by se mu hodil někdo i na kraj, třeba jako alternativa za Tomáše Zahradníčka, který se celý podzim hledal.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva zlínský Reiter a olomoucký Zmrzlý.Foto : Luděk Peřina, ČTK

„Víme o tom, kde nás tlačí bota, řešíme to, ale hlavní je, aby se uzdravili marodi. Nejde jen o útočníky Vaněčka se Zifčákem. Na marodce jsou i Hála a Jemelka. Dlouho chyběl Chvátal. Když to pak Jílkovi s nimi nepůjde, bude to na hlubší zamyšlení. Uvidíme. Nechme ho v klidu pracovat. Důvěru však nyní má," zdůrazňuje Minář.

Otázkou je, zda to Jílek zvládne. Že to s týmem umí, v Olomouci už v minulosti dokázal. A já věřím, že se mu to povede i na jaře. Jen musí mít k dispozici kompletní, stabilizovaný kádr!!!