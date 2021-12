Odnese nepovedený podzim Sigmy trenér Jílek? Nevím, zda je to na pořadu dne, řekl kouč

Případnou výhrou nad Zlínem jste si alespoň částečně mohli napravit pošramocenou reputaci. V čem byl problém, že se to nepovedlo?

Konkurence u nás není momentálně taková, jaká by měla být. Chybí nám dlouhodobě hlavně kluci v útočné fázi. Jediný útočník, co je k dispozici, je Tonda Růsek. Potřebovali bychom za něj na hřiště poslat v určité fázi utkání hráče, co by přinesli novou energii. Podobné je to na křídelních pozicích. Vaněček, Zifčák, Hála, to je velká ztráta. Kvalita do střídání prostě schází. Máme mladé kluky, co mají všechno před sebou, ale těžko po nich teď můžeme chtít, aby rozhodovali takové zápasy

Už asi netrpělivě čekáte na návrat Mojmíra Chytila, který se dostal do výborné formy v Pardubicích, kam jste ho poslali na hostování?

Těšíme se na něj, ale to se týká více hráčů. Jak už jsem řekl, trochu nás doběhlo to, že jsme neměli dostatek hráčů na prostřídání. Mojmír v Pardubicích předváděl, co jsme od toho očekávali. Maximální vytíženost, dobrá produktivita. Pevně věřím, že si sem přenese sebevědomí a bude hráčem, který nám v těžkých situacích a zápasech pomůže.

Považujete zpětně za chybu, že jste ho uvolnili?

Ne. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a nemohl počítat, že se nám zraní Zifčák a Vaněček. To jsou věci, které těžko můžete odhadovat. Dávali jsme ho tam proto, aby hrál, protože už v minulé sezoně ukázal kvalitu a v přípravě se nám to tak úplně nejevilo. Proto dostal prostor tam, a že se situace takto vyvinula, je otázka shody okolností.

Od svého týmu jste hlavně po výborném vstupu do sezony nepochybně čekal víc?

Určitě. Měl jsem vnitřní představu, že známka vyrovnanosti, týmové kvality je, abychom minimálně jeden a půl bodu na zápas měli. To bychom však museli mít nyní zhruba 27 bodů a ty nemáme. Pod touto hranicí jsme docela dost. A to z různých důvodů. Poztráceli jsme body i v zápasech, kde jsme si na ně sáhnout měli.

Body a umístění je jedna věc. Co však herní projev? Neměl být i ten podle vás lepší?

Nároky, které na mužstvo máme, jsou samozřejmě vyšší, než, co předvádí. Je to jednak otázka hráčského potencionálu, který na náš způsob hry máme. No a pak je na nás trenérech přenést naše myšlenky na hráče, aby je na hřišti dokázali realizovat. My jsme ale teď v situaci, kdy nemáme dostatek bodů, kdy klukům chybí sebevědomí. Nebavil bych se proto o jejich kvalitě. V momentě, kdy budete mít sebevědomí, a věříte si, sama vyplyne. My se hodně schováváme, nechceme vzít odpovědnost na sebe. To nám chybí a budeme se tomu proto věnovat.

Začátek sezony týmu vyšel náramně. Pokles, který pak přišel, přičítáte jen rozsáhlé marodce?

Za mě přišly rozhodující momenty v zápasech v Mladé Boleslavi a doma s Baníkem, které jsme měli vyhrát a v obou jsme jen remizovali. V tom prvním se zlomil vývoj sezony a začal jít proti nám. Zranil se nám v něm navíc Vaněček. S Baníkem jsme šli do deseti a o vedení pak v závěru přišli. Lámalo se naše rozpoložení, víra hráčů, sebevědomí. Následující duely v Teplicích a na Bohemians už nebyly dobré. Dostali jsme se do křeče, a do toho hodně zraněných. S Hradcem Králové jsme hráli bez všech čtyř stoperů, následně se Slavií zase bez klasických útočníků. Okolnosti tedy byly náročné a my jsme se s tím dostatečně nevypořádali.

Jak to bude se Španělem Gonzálezem, jemuž v létě končí smlouva a klub mu jí nechce prodloužit kvůli jeho přemrštěným požadavkům?

Pokud už teď v zimě nepřijde nějaká nabídka, zůstává právoplatným hráčem týmu. Je to spíše otázka na sportovní vedení, jak se k tomu postaví, jak to vykomunikujeme, případně zda budeme mít za něj nějakou alternativu. Myslím, že zrovna poslední zápas ukázal, že kdyby tady byl, určitě by nám pomohl.

Myslíte, že se bude řešit i vaše pozice?

Na to neumím odpovědět. Nevím vůbec, zda je to na pořadu dne, jakým způsobem se k tomu postaví vedení. Neřešili jsme to.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Olomoucký fotbalista Michal Vepřek v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Co říkáte na veterána Michala Vepřeka, který zaskakoval na pozici stopera?

V závěrečných utkáních to byl náš nejlepší hráč. A to jak z pohledu defenzivy, kdy perfektně zvládal těžké situace s hrotovými útočníky, tak i z pohledu výstavby, kdy měl daleko největší nabídku a snahu o konstruktivní řešení. Pro nás je to určitě signál, nějakým způsobem s tou informací pracovat.

Budete pro jarní část požadovat posily?

Když se uzdraví hráči, kteří nám dlouhodobě chyběli, zvýší konkurenci a vytvoří tlak na ostatní. Kvalitu už prokázali, když byli k dispozici. S nimi pak půjdou nahoru i ostatní. Určitý prostor, kde bychom někoho potřebovali, vidíme ve středové řadě a v křídelních hráčích. Budeme však dávat i dál šanci mladých, jak jsme před sezonou avizovali, ale na hřišti si to musí kvalitou výkonů obhájit.

Našel byste na podzimu kromě již jmenovaného Vepřeka nějaká další pozitiva?