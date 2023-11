Komise rozhodčích: Kubala měl být proti Spartě vyloučen, gól Hradce správně neplatil

Hradecký Václav Pilař poslal do pokutového území centr, míč se po souboji domácího Filipa Čiháka a libereckého obránce Filipa Prebsla, který se ho dotkl jako poslední, odrazil do sítě. Brankář hostí Hugo Jan Bačkovský se po míči natahoval marně stejně jako útočník Votroků Daniel Vašulín, jenž byl na zadní tyči a pak se střetl s Bačkovským. Po konzultaci s kolegy u videa, kde seděli Dominik Starý a Lukáš Machač, a zhlédnutí opakovaných záběrů hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay gól kvůli ofsajdu Vašulína neuznal.

Vyjádření komise rozhodčích: „V 82. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku domácího družstva pro ofsajd. Hráč domácího družstva č. 15, který v momentu dotyku míče spoluhráčem č. 5 stál v ofsajdové pozici, svým aktivním pohybem v brankovém území ovlivnil brankáře hostujícího družstva č. 31. Došlo k tomu v době, kdy byl míč ve hře a v blízkosti domácího hráče a hostujícího brankáře. Mezi zahráním míče hráčem domácího družstva č. 5 a soubojem o míč mezi domácím hráčem č. 15 a hostujícím brankářem č. 31 ještě došlo k odrazu míče od nohy hráče hostujícího družstva č. 30. Z hlediska pravidel se jednalo o nevědomé hraní, a tak to nemělo na posouzení ofsajdové situace žádný vliv.“

Ostravský útočník Filip Kubala přebíral míč, přitom ale šlápnul na obránce soupeře Filipa Panáka, který se pak svíjel na zemi. Kubala v tu chvíli měl žlutou kartu, hlavní rozhodčí Jan Petřík nevyhodnotil tento zákrok jako faul. U videa utkání kontrolovali Dalibor Černý a Petr Caletka, Petříka nevolali k přezkoumání situace. To by mohli jedině v případě, pokud by šlo podle jejich mínění o zákrok přímo na červenou kartu.