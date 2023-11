Vypadla Plzeň z boje o titul? Experti: Tři porážky ze čtyř zápasů je přepych. Nezvládá dva vrcholy

Koubkův soubor prohrál v lize potřetí z posledních čtyř zápasů. „A to je na mužstvo, které by chtělo hrát o titul, přepych,“ upozorňuje Jarolím. „Plzeň momentálně není ve stavu, aby mohla zvládat dva vrcholy. Zvládla ten pohárový. Přijde mi, že na zápasy v Evropě se víc soustředí,“ přidává Kopecký.

„Plzeň měla mizerné jaro, začátek do sezony jí také extra nevyšel. Ale pak se chytila a ukázala, že může být konkurenceschopná v boji o titul. Když vyhrála na Slavii, myslel jsem si, že zastavila předchozí porážky v Liberci a s Karvinou, ale nestalo se tak. Nevím, jestli je to tím, že tým prochází přestavbou, ale rotace kádru jí pravděpodobně neprospívá,“ zmiňuje Jarolím, někdejší kouč národního týmu, Slavie nebo Mladé Boleslavi.

„Slavia to až na utkání s Plzní v lize docela zvládala. Navíc by jí mělo pomoct vítězství proti AS Řím. Momentálně mi přijde v lepší herní pohodě, ale je to velice proměnlivé a může se to měnit. Bude to vyrovnané,“ predikuje sedmašedesátiletý odborník.