SuperPrekop vymetl pavučinky a stal se hrdinou. Navíc na mě měla být penalta, myslí si

„Snažil jsem se do Fleišmana dostat tělem a jen jsem cítil, že ode mě odpadl. Nebyl zpevněný. Já se zapřel, on tam šel na dlouhou nohu,“ popisoval Prekop klíčový souboj, který karvinští marně reklamovali coby faul. „Pak mi jeden ze stoperů zavíral levou nohu a tlačil mě do slabší pravé. Já periferně viděl, že u pravé ruky má prostor, kam bych to mohl obalit. No a zapadlo to tam,“ vzpomínal na povedenou ránu, za níž se mu dostalo uznání i na straně poražených.