Hradec se cítil okraden. Dali jsme regulérní gól, rozhodnutí rozhodčího nechápu, řekl Kotal

Václav Pilař poslal do pokutového území v 82. minutě centr, míč se po souboji domácího Filipa Čiháka a libereckého obránce Filipa Prebsla odrazil do sítě. Brankář hostí Hugo Jan Bačkovský se po míči natahoval marně stejně jako útočník Votroků Daniel Vašulín, jenž byl na zadní tyči, a když byl míč v síti, střetl se s Bačkovským. Po konzultaci s kolegy u videa, kde seděli Dominik Starý a Lukáš Machač, a zhlédnutí opakovaných záběrů Szikszay gól kvůli ofsajdu Vašulína neuznal.

„Domácí hráč zahrál míč, v tu chvíli se hráč Vašulín nacházel v ofsajdové pozici. Svedl souboj s brankářem Bačkovským, čímž ofsajdovou pozici přeměnil v ofsajd. Proto jsem pískal ofsajd. Z hrací plochy jsme branku uznali, asistent mi dával informaci, že možná viděl ofsajdovou pozici a možná nějaký souboj s brankářem. Z hrací plochy to vypadalo jako regulérní gól. VAR situaci procházel, našel důkaz, že hráč Vašulín se nacházel v ofsajdové pozici, našel souboj s brankářem, a proto doporučil gól neuznat,“ vysvětlil pro O2 TV Szikszay.

„Vůbec jsem balon nehrál. Zavíral jsem zadní tyč, kdyby to šlo vedle. Myslím, že jsem gólmana neovlivnil, ale rozhodčí u videa to viděli takhle. Musíme to přijmout,“ pravil Vašulín.