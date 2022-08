Komise rozhodčích: Plzeňský Sýkora byl faulovaný, penalta pro Hradec nebyla odpískána správně!

„Hráč Sýkora vlivem lehkého podražení hráčem Hradce uklouzl a pak až způsobil pád hradeckého hráče. Za mě se nejednalo o pokutový kop. Situace se vyvinula tak, že se hra přesunula na druhou stranu, kde došlo k zmaření zjevné brankové šance soupeře, což je jasná červená karta. Obě situace automaticky zkoumá VAR a ten neshledal, že by se jednalo o nějaké pochybení nebo, že by to viděl jinak než já. Proto nebyl důvod se jít podívat k videu," uvedl po utkání arbitr Klíma.

Co se v 29. minutě odehrálo? Do šestnáctky Plzně vnikl Ryneš, stíhaný Sýkorou. Z tribuny i z tehdy dostupných televizních záběrů vypadalo, že podklouznul a vzal soupeře nohama do kleští. Ryneš vzápětí upadl, Votroci se dožadovali penalty marně. Západočeši podnikli rychlou akci, na jejímž konci fauloval Smrž pronikajícího Chorého, který by postupoval sám na bránu. Klíma vytáhl červenou kartu.