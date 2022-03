Konec Jarolíma v Boleslavi? Jednohlasné rozhodnutí. Bylo potřeba změnit i komunikaci, zní z klubu

Díry v obraně, divoké a často nezvládnuté přestřelky na domácím stadionu, neklidná pozice v mimořádně napěchované tabulce a konec v českém poháru stály Jarolíma místo. „Byla to nepříjemná situace pro nás ve vedení i pro trenéra, ale myslím, že ukončení spolupráce proběhlo korektním způsobem. Panu Jarolímovi i jeho realizačnímu patří dík za odvedenou práci," ohlíží se generální ředitel boleslavského klubu David Trunda.

Šlo hlavně o špatné nepřesvědčivé výsledky. „Ale jen to nerozhodlo, cítili jsme, že je potřeba změnit i způsob komunikace," říká Trunda. Víc tohle téma ale rozebírat nechce. Nemíní naznačit, jestli se i atmosféra v kabině stávala neúnosnou.

Podle jeho slov kontaktovalo vedení Boleslavi nového trenéra Pavla Hoftycha v pondělí, den po zmíněné remíze s Libercem. „Pobavili jsme se o možnostech, jaké by byly. Probírali jsme také, jak vidí rozvoj áčka a vůbec celý sportovní koncept klubu. Myslím, že naše a jeho myšlenky do sebe velmi zapadaly," pochvaluje si boleslavský ředitel.

„Tabulka je strašně vyrovnaná, nepamatuji se, že by to takhle bylo. Bavíme se o všech alternativách, které by mohly nastat, proto je pro nás každé další utkání důležité a potřebujeme ho zvládnout," dívá se na tabulku Trunda.